Украине не везет: Нэнси Пелоси переименовала и страну, и президента

Нэнси Пелоси произнесла речь, в которой поддержала Украину и действующего главу страны Владимира Зеленского. Правда перепутала и название государства, и фамилию президента.

Накануне Белый дом наглядно показал, что далёкая Украина и её граждане остаются для США неизвестной страной, населённой туземцами, пишет Политцентр. Спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси для украшения своей речи решила использовать мову, но популярный среди украинских националистов лозунг прозвучал из её уст как "слава Ухани".

Спикер нижней палаты американского парламента в очередной раз заверила, что Украина является главной темой для обсуждений. В подтверждение своих слов Пелоси сообщила, что провела целых 50 минут в телефонных переговорах с "президентом Кевенским". Некоторые русскоязычные зрители трансляции и вовсе уверяют - американским политиком была произнесена фамилия "Керенски", что довольно символично.

Случившийся с Пелоси конфуз с иронией прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в собственном Telegram-канале.

"Слава Ухани под руководством президента Керенского". А главе американского Конгресса не верить нельзя", - заверила Захарова подписчиков.

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