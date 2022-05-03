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Автор Юлия Миленина

Спикер Госдумы Володин: распад Украины начался после выхода Крыма из её состава

Мир

Распад Украины начался после государственного переворота в 2014 году, когда Крым вышел из состава этого государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы Володин: распад Украины начался после выхода Крыма из её состава

Он напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости и отделились от Украины.

"Распад Украины начался после госпереворота ещё в 2014 году, когда Крым вышел из её состава", — сказал Володин на встрече с журналистами.

Политик подчеркнул: сегодня многие люди, которые проживали на западе Украины, получили гражданство Польши или Венгрии. За последнее время, пояснил спикер Госдумы, свыше 5 миллионов человек покинули страну. Как отметил Володин, всё это "не прибавляет стабильности".

Жители Херсонской и ряда других областей тоже не желают жить в составе Украины, заключил политик.

Ранее советник президента РФ Богдан Безпалько сообщал, что Херсонская область, как и другие регионы юго-востока Украины, будет включена в состав России.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым украина вячеслав володин
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