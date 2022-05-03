Российские власти планируют в скором времени присоединить ДНР и ЛНР, а также признать независимость Херсона, считает Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.
По словам американского политика, которые приводит Associated Press, в ДНР и ЛНР планируется провести референдумы, по итогам которых республики будут присоединены к РФ.
Согласно сведениям чиновника, шаги по присоединению ДНР и ЛНР могут быть приняты уже к концу мая.
Карпентер заявил также о наличии признаков подготовки в Херсоне голосования о его независимости. По словам посла США в ОБСЕ, в Москве намерены признать независимость Херсона. Американский политик напомнил о введении в Херсонской области расчётов в рублях, а также планах ввести там российскую школьную программу.
Американский политик подчеркнул, что ни один из этих шагов не будет признан Соединенными Штатами или их союзниками.
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США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.