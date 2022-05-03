EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Посол США в ОБСЕ предрёк скорое присоединение ДНР и ЛНР к РФ

Мир

Российские власти планируют в скором времени присоединить ДНР и ЛНР, а также признать независимость Херсона, считает Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Посол США в ОБСЕ предрёк скорое присоединение ДНР и ЛНР к РФ

По словам американского политика, которые приводит Associated Press, в ДНР и ЛНР планируется провести референдумы, по итогам которых республики будут присоединены к РФ.

Согласно сведениям чиновника, шаги по присоединению ДНР и ЛНР могут быть приняты уже к концу мая.

Карпентер заявил также о наличии признаков подготовки в Херсоне голосования о его независимости. По словам посла США в ОБСЕ, в Москве намерены признать независимость Херсона. Американский политик напомнил о введении в Херсонской области расчётов в рублях, а также планах ввести там российскую школьную программу.

Американский политик подчеркнул, что ни один из этих шагов не будет признан Соединенными Штатами или их союзниками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы майкл карпентер херсонская область
Sberbank
Новости
Бородай: военные ВСУ бросают американские "Джавелины" из-за изобилия оружия
Sky News: британцы просятся выйти из НАТО после завершения конфликта на Украине
Спикер Госдумы Володин: распад Украины начался после выхода Крыма из её состава
Бастрыкин о ходе следствия по разработке биооружия: "Все изветны"
Посол США в ОБСЕ предрёк скорое присоединение ДНР и ЛНР к РФ
Глава Белгородской области Гладков опроверг данные об отъезде с семьёй из РФ
Арестович: мирного договора с Россией точно не будет
Президент Зеленский заявил, что Москва "забыла уроки Второй мировой войны"
Борис Джонсон, выступая перед Верховной Радой, объявит о "звёздном часе" Украины
Захваченный на "Азовстали" канадский генерал — бомба для Запада
Популярное
Мир. Новости мира
The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ

США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.

The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ
The New York Times: в ВСУ пытались захватить главу Генштаба ВС России Герасимова
Силовые структуры
The New York Times: в ВСУ пытались захватить главу Генштаба ВС России Герасимова
Силовые структуры
Канадский генерал Тревор Кадиер взят в плен при попытке бегства с "Азовстали"
Мир. Новости мира
RusVesna: изюмский фронт завален трупами военных ВСУ
Любовь Степушова Обнаружена ещё одна цель СВО - контроль над украинской ГТС Любовь Степушова Анжела Якубовская Лариса Лужина: "Хочу пожелать нам мирного неба над головой!" Анжела Якубовская Ирина Шлионская При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности Ирина Шлионская
Силовые структуры
Неонацист из полка "Азов"* пытался покинуть Мариуполь под видом мирного жителя
Силовые структуры
Бородай перечислил, что необходимо солдатам ВС РФ в спецоперации на Украине
Ходарёнок заявил, что гаубицы США на Украине отправятся на металлолом
Силовые структуры
Ходарёнок заявил, что гаубицы США на Украине отправятся на металлолом
Последние материалы
Спикер Госдумы Володин: распад Украины начался после выхода Крыма из её состава
Бастрыкин о ходе следствия по разработке биооружия: "Все изветны"
Посол США в ОБСЕ предрёк скорое присоединение ДНР и ЛНР к РФ
Глава Белгородской области Гладков опроверг данные об отъезде с семьёй из РФ
Арестович: мирного договора с Россией точно не будет
Президент Зеленский заявил, что Москва "забыла уроки Второй мировой войны"
Борис Джонсон, выступая перед Верховной Радой, объявит о "звёздном часе" Украины
Захваченный на "Азовстали" канадский генерал — бомба для Запада
Нилов: переход к четырёхдневной рабочей неделе ожидается в недалёком будущем
Пентагон признал, что обучает военных ВСУ: "200 артиллеристов и это не всё"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников