Посол США в ОБСЕ предрёк скорое присоединение ДНР и ЛНР к РФ

Российские власти планируют в скором времени присоединить ДНР и ЛНР, а также признать независимость Херсона, считает Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

По словам американского политика, которые приводит Associated Press, в ДНР и ЛНР планируется провести референдумы, по итогам которых республики будут присоединены к РФ.

Согласно сведениям чиновника, шаги по присоединению ДНР и ЛНР могут быть приняты уже к концу мая.

Карпентер заявил также о наличии признаков подготовки в Херсоне голосования о его независимости. По словам посла США в ОБСЕ, в Москве намерены признать независимость Херсона. Американский политик напомнил о введении в Херсонской области расчётов в рублях, а также планах ввести там российскую школьную программу.

Американский политик подчеркнул, что ни один из этих шагов не будет признан Соединенными Штатами или их союзниками.