Запрет на поставки российской нефти может стать "экспериментом с неизвестным исходом" для экономики Евросоюза. Об этом пишет журналист Клаус Стратманн в статье для немецкого издания Handelsblatt.
По его словам, новые санкции ЕС в отношении энергетической отрасли РФ будут означать неуверенность организации. Он отметил, что введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на нефть из России подразумевают огромные риски для Европы.
Стратманн подчеркнул: трудно угрожать России бойкотом, когда альтернатив недостаточно. При этом автор считает, что больше всего от эмбарго пострадает Германия.
Он напомнил: нефть из РФ поступает на завод в Бранденбурге, который отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. Как пояснил журналист, в Восточной Германии неизбежен резкий рост цен, если это топливо перестанет поступать по трубопроводу "Дружба".
"Нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределённым исходом", — заключил Стратманн.
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Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.