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Автор Юлия Миленина

Handelsblatt: эмбарго на нефть из РФ — эксперимент с неизвестным исходом для ЕС

Мир

Запрет на поставки российской нефти может стать "экспериментом с неизвестным исходом" для экономики Евросоюза. Об этом пишет журналист Клаус Стратманн в статье для немецкого издания Handelsblatt.

Handelsblatt: эмбарго на нефть из РФ — эксперимент с неизвестным исходом для ЕС

По его словам, новые санкции ЕС в отношении энергетической отрасли РФ будут означать неуверенность организации. Он отметил, что введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на нефть из России подразумевают огромные риски для Европы.

Стратманн подчеркнул: трудно угрожать России бойкотом, когда альтернатив недостаточно. При этом автор считает, что больше всего от эмбарго пострадает Германия.

Он напомнил: нефть из РФ поступает на завод в Бранденбурге, который отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. Как пояснил журналист, в Восточной Германии неизбежен резкий рост цен, если это топливо перестанет поступать по трубопроводу "Дружба".

"Нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределённым исходом", — заключил Стратманн.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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