Брюссель увяз в санкционных глупостях, не заметив предательства Лондона

Эмбарго на российские нефть и газ не будет, но ЕС попытается ввести другие санкционные меры, например, "коллективно навязать" "Газпрому" дисконт на газ. Тем временем Лондон работает в другом направлении.

Эмбарго ЕС на нефть и газ из РФ не будет

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил El Pais, что между государствами-членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских нефти и газа, поэтому он не может сказать дату введения нового пакета санкций.

"Я не могу назвать дату. Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия", — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Corriere della Sera подтвердил, что эмбарго на российский газ сейчас не обсуждается.

Причина в том, что в некоторых странах ЕС в этом случае просто остановится вся промышленность, а в других — на 50%, также поднимутся "до небес" цены на топливо, и всё это в комплексе запустит массовые протесты и бунты в Европе.

В экспертных кругах многие указывают, что в Европе будет процветать "серый" рынок нефти. Уже сейчас один из всё более популярных способов доставки российской нефти — танкерами с пометкой "пункт назначения неизвестен". Процветает смешивание нефти на более крупных танкерах с получением смеси, где российской нефти — менее 50%, также производятся закупки у третьих стран, у Индии, например, которая покупает российскую нефть с большим дисконтом.

Лондон выигрывает на посредничестве

Между тем Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало лицензию "Газпромбанку", позволяющую получать платежи за поставку газа до 31 мая, хотя до этого ввело санкции против банка. По сути Лондон приглашает к себе европейских дилеров осуществлять сделки по закупке российского газа по схеме "за рубли", раз это запрещает Брюссель. Если дело пойдёт, то почему бы не продлить лицензию.

Тем временем в ЕС этого предательства пока не заметили и продолжают обсуждать и другие меры давления на российский нефтегазовый сектор:

осуществлять платежи за поставки российского газа не российским поставщикам, а на условный расчётный счёт;

коллективно навязать России дисконт на её газ (это предложение премьера Италии Марио Драги );

); ввести пошлину на российский импорт энергоносителей.

Санкции становятся "глупыми"

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов сказал Pravda.Ru, что у санкций против РФ на энергоносители есть два аспекта — экономический и политический.

Экономически эмбарго не выгодно Европе, так как после этого в течение "месяца — двух", на которые ещё есть запасы нефти, экономика ЕС столкнётся "с повышением цен на всё", так как вырастут цены на нефть.

В отношении газа ситуация даже сложнее, уточнил Владимир Демидов, так как зависимость Европы от этого энергоносителя выше, чем от нефти. В летний период население, возможно, не будет платить больше по "платёжкам", но промышленность существенно пострадает.

Поэтому они будут придумывать другие пути, типа дисконта на газ, хотя трудно понять, как навязать дисконт, поскольку есть контракты с "Газпромом", отметил эксперт.

Политический же аспект санкций, по его словам, "всё более уходит в сторону глупостей". Эксперт не исключает, что "те, кто действительно считает, что нужно перекрывать поток энергоресурсов из России, пересилят тех, кто боится не быть переизбранным".

Краткосрочной альтернативы у РФ продажам нефти и газа в Европу нет

Владимир Демидов считает, что санкции на нефть и газ сильно ударят по экономике России, так как это "санкции на истощение", однако у россиян совершенно другой уровень терпимости к данным проблемам.

"Мы можем выдерживать лишения от разных экономических проблем, а в Европе к этому не привыкли", — сказал эксперт.

"К сожалению, краткосрочной альтернативы продажам в Европу нет никакой. Наши компании за достаточно долгий период не разработали стратегии диверсификации покупателей. Есть газопроводы "Сила Сибири — 1" и "Сила Сибири — 2", но второй только начинает строиться. И поставки нефти из дальневосточных, восточносибирских месторождений завязаны на Европу. У нас сразу же упадут продажи нефти, это приведёт к уменьшению добычи и, естественно, придётся искать варианты, как её продавать. Скорее всего, на тихоокеанском, азиатском рынке и тоже с дисконтом", — сделал вывод Владимир Демидов.

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