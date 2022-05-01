Названы трудности, с которыми сталкиваются "бегущие" из России компании

Уход из России дорого обходится иностранным компаниям, которые приняли решение покинуть страну, пишет британская газета Financial Times.

В статье в качестве примера приводится сделка по покупке "Росбанка" у французской группы Societe Generale, потерявшей при этом 3,1 млрд евро. В публикации отмечается, что сделка "ошеломила некоторых конкурентов", показав, с какими трудностями сталкиваются организации, желающие покинуть рынок России — от крупных нефтяных до автомобильных компаний.

Как сообщил сотрудник неназванного банка, занимающий руководящую должность, сделал Societe Generale, — не лучший способ сделать это.

Среди трудностей, с которыми сталкиваются желающие покинуть РФ западные компании, названы нехватка потенциальных покупателей, высокие издержки, а также "неясные перспективы" будущего возвращения.