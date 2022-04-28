Ярош прокомментировал обстрел Херсона: "Это наш украинский город!"

Бывший лидер националистического движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош не видит ничего зазорного в обстреливании украинских городов своими же Вооруженными силами, в частности, речь идёт о городе Херсоне, куда сегодня прилетели "Точки У" и "Ураганы".

"Это наш украинский город! Если так нужно — будем его обстреливать, это наше внутреннее украинское дело!" — написал он.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ

Ранее сообщалось, что сегодня ночью центр Херсона был обстрелян "Ураганами", а со стороны подконтрольной Киеву Николаевской области прилетели как минимум три ракеты "Точка-У".

Отмечается, что обстрел велся по району телецентра, осколки ракет также упали в Шевченсковский парк.