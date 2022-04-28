Бывший лидер националистического движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош не видит ничего зазорного в обстреливании украинских городов своими же Вооруженными силами, в частности, речь идёт о городе Херсоне, куда сегодня прилетели "Точки У" и "Ураганы".
"Это наш украинский город! Если так нужно — будем его обстреливать, это наше внутреннее украинское дело!" — написал он.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ
Ранее сообщалось, что сегодня ночью центр Херсона был обстрелян "Ураганами", а со стороны подконтрольной Киеву Николаевской области прилетели как минимум три ракеты "Точка-У".
Отмечается, что обстрел велся по району телецентра, осколки ракет также упали в Шевченсковский парк.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.