Медведев: поставки тяжёлых вооружений Киеву закончатся печально для Германии

Бывший президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал решение Германии предоставить Украине тяжёлые вооружения. Как подчеркнул российский политик, такие действия приведут к негативным последствиям для немецкого парламента.

"Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается", — сказал Медведев.

Ранее аналитик Telepolis Берндт Мюллер раскритиковал слова главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт о готовности передать Киеву тяжёлое вооружение. Таким образом журналист уличил канцлера Германии Олафа Шольца, который выступал за предотвращение мировой войны, в лицемерии.