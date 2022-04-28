Бывший президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал решение Германии предоставить Украине тяжёлые вооружения. Как подчеркнул российский политик, такие действия приведут к негативным последствиям для немецкого парламента.
"Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается", — сказал Медведев.
Ранее аналитик Telepolis Берндт Мюллер раскритиковал слова главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт о готовности передать Киеву тяжёлое вооружение. Таким образом журналист уличил канцлера Германии Олафа Шольца, который выступал за предотвращение мировой войны, в лицемерии.
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