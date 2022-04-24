Подоляк предложил России провести внеочередные переговоры по Мариуполю

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк обратился к России с предложением провести внеочередной этап переговоров, касающихся Мариуполя. Предложения советника Владимира Зеленского, которые, по его словам, дадут возможность России "сохранить остатки репутации", были изложены украинским изданием GordonUA.

Подоляк предложил Москве пойти на "три мариупольских шага", как он сам назвал свои предложения. Советник главы офиса Зеленского считает, что российская сторона должна объявить "реальное пасхальное перемирие" в Мариуполе, организовать гуманитарный коридор для выхода из города мирного населения, и, в-третьих, Москва обязана провести с Киевом "специальный раунд переговоров", в результате которого Киев смог бы получить обратно своих военных, находящихся в плену у ВС РФ, или произвести их отмен на пленных российских солдат.

Ранее Подоляк пообещал российской стороне ознакомиться с предложениями России по переговорному процессу, которые Москва передала Киеву. Подоляк отметил, что теперь очередь Украины "изучать, сравнивать, делать выводы". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже говорил, что РФ ждёт ответа Киева по изложенным ею требованиям.

Ранее Зеленский предупреждал, что Украина сразу откажется от продолжения переговоров с РФ, если та ликвидирует силы ВСУ в Мариуполе, или если она решит провести референдум на подконтрольных ей территориях.