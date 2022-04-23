Украина угрожает РФ мощными армиями в рамках новых гарантий безопасности

"Компания" стран, кто даст киевскому режиму гарантии безопасности, определится в течение недели.

Это сказал советник главы ОП Украины Михаил Подоляк, являющийся и главой делегации на переговорах с РФ.

По его мнению, это должны быть гарантии, подобные пятой статье Устава НАТО: в случае атаки на Украину, на её стороне должны будут выступить страны-подписанты.

"Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важно — это поставки оружия, для нас важно закрыть небо, для нас важны военные консультации и деньги, которые будут нужны для того, чтобы быстро покупать дополнительное оружие", — заявил Подоляк.

Он отметил, что Киеву надо, чтобы Россия поняла, что если "в следующий раз она захочет напасть" под каким-то надуманным предлогом, она будет видеть рядом с Украиной другие страны с мощными армиями.

Кстати, США и Британия уже заявили о готовности быть гарантами безопасности, правда, уточнили, что данные гарантии будут отличаться от статьи Альянса о системе коллективной защиты.

"Думаю, что в итоге они получат пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том, что мы можем сделать, поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией. Это будет не так как гарантии безопасности по ст. 5, не совсем одно и то же", — уточнил на днях глава британского правительства Борис Джонсон.