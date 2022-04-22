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Автор Евгения Васильева

Правозащитники: в Латвии украинским беженцам предлагают работать проститутками

Мир

Представители центра защиты прав женщин "Марта" в Латвии заявили, что украинским беженцам предлагают стать секс-работниками. В этой республике проституция не является преступлением. Чтобы человека приняли в качестве сотрудника, достаточно иметь место жительства и справку о состоянии здоровья.

Правозащитники: в Латвии украинским беженцам предлагают работать проститутками

"Женщины, работающие с жертвами сексуальной эксплуатации, говорят, что чётко можно сказать, в какой части мира неблагополучная ситуация, и именно в этих странах женщины работают в публичных домах, и нуждаются, чтобы их спасали от сексуального рабства", — сказала глава "Марты" Илута Лаце, слова которой передаёт argumenti.ru.

Руководство центра потребовало МВД Латвии как можно быстрее принять меры по спасению беженцев от сексуальной эксплуатации. В организации отметили важность санкций в отношении клиентов публичных домов.

Ранее в Кантабрии на остановках распространили "меню" с русскими проститутками. Таким образом испанская ассоциация "Новая жизнь" попытались указать на социальную проблему.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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