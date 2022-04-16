EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Беженцы бывают разные: как их сортируют в странах Запада

Мир

Страны Запада, которые во всю силу лёгких кричат о поддержке Украины и активно продают ей оружие (часто залежавшееся на складах), как оказалось, вовсе не хотят помогать реально реальным людям, предоставляя им кров, еду и социальные гарантии.

 

Америка

Власти США объявили, что украинским беженцам выдана 41 тысяча разрешений на въезд в страну. По факту на 12 апреля принято лишь 12 человек из тех, кто ждал решения на мексиканской границе.

Остальные - те, кто приехал в Штаты по приглашению и так называемые нелегалы. Их, кстати, обещают легализовать.

Откуда они берутся, учитывая строгость правил въезда в США? Этим вопросом задаются и простые американцы, которые не очень-то хотят видеть у себя "в гостях" беженцев из Украины.

"Есть много европейских стран, больше подходящих (даже в силу географии) для украинцев. Мы не должны тащить в Штаты каждого человека из стран третьего мира. Для США будет куда дешевле, если мы окажем им помощь в странах Восточной Европы, — цитируют СМИ некую Karen McKim. — Как и у нас, в Канаде, среди них будет множество мужчин призывного возраста. Куча нацистских татуировок, а работать не хотят. Образованные и трудолюбивые украинцы — это миф".

Акция украинских беженцев в Лондоне, 9 апреля 2022

Великобритания

В планы Лондона много беженцев тоже не вписывается. По официальным данным, в Туманный Альбион прибыли 3200 человек, хотя о готовности принять и разместить украинцев заявили более 200 тысяч британцев. Что неудивительно, ведь правительство обещало за это неплохо платить.

Причём это обещание не распространяется на беженцев из Африки и ближневосточных стран, включая Афганистан, откуда британские военные вывезли бродячих собак, но забыли забрать афганцев-переводчиков.

И пока что-то ничего не слышно, попадут ли украинцы в число "счастливчиков", которых Даунинг-стрит будет переправлять в солнечную Руанду, невзирая на жуткую дороговизну проекта по такому "переселению".

Как сказал один британский парламентарий, "дешевле всех беженцев заселить в отель Ритц, чем отправить их в Руанду".

Кстати, в Лондоне ещё не полностью отказались от плана по отправке беженцев на голые скалы острова Св. Елены.

Польша

Варшава рапортует о гостеприимстве поляков по отношению к украинцам: и вещи дают, и кормят, и жильём обеспечивают.

А вот иракцам в Польше очень несладко: почти год эти беженцы живут в лагерях по 25 человек в комнатах с решетками на окнах. И конца этому нет, ибо "не до них сейчас".

"Поведение польских властей носит признаки расизма и лицемерия. Польша должна с одинаковой осторожностью относиться как к людям, прибывающим из Украины, так и к людям из других стран, которые пересекают ее границы в поисках безопасности", — говорит следователь Amnesty International Елена Сесар.

украинские беженцы

Украинцам рады. Но не везде

В Эстонии вице-председатель партии EKRE и член эстонского парламента Март Хельме обвинил украинских беженцев в распространении венерических болезней и резком скачке проституции.

В Чехии и Словакии говорят, что украинские беженцы привезли с собой туберкулез, ВИЧ и половую распущенность.

В Словакии в ужасе владельцы отелей: у них туристический сезон на носу, а "временные жильцы с паспортами Незалежной" выезжать никуда не намерены.

Но всё равно именно эти страны покорно принимают потоки украинских беженцев, большинство из которых - крепкие парни призывного возраста, укутанные в жовто-блакитные полотнища.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Яков Кедми: Беженцы и бандеровцы погубят слабую Европу
Куратор: Любовь Степушова
Темы сша польша беженцы украина великобритания
Sberbank
Новости
Кедми: американцы дважды выиграют после отказа Европы от газа из России
"Диванный воин" из США приехал на Украину убивать русских, но сбежал через 3 дня
Гражданин США бросил всё и приехал спасать русских в Донбассе
Дипломатическая атака на РФ в ООН: в бой бросается Лихтенштейн
Фанатики-нацисты будут расстреливать желающих сдаться солдат ВСУ
Зеленский насчитал 3 тысячи убитых солдат ВСУ за время спецоперации
The Times: британские спецназовцы обучают бойцов на Украине
Подземный город, рассчитанный на ядерный удар: почему затянулся штурм Азовстали
Страстная пятница в Иерусалиме превратилась в "кровавую"
Конгрессмен рассказал, сколько стоит карьера в сенате США
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Киев с декабря 2021 года начал готовиться к столкновению с российской армией.

Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы
Силовые структуры
Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы
Мир. Новости мира
Конгресс США требует импичмент "потерявшегося" на сцене Байдена
Общество
Поклонская не одобрила полёт ракеты "Искандер" на Киев
Любовь Степушова В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников Любовь Степушова Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров
Происшествия
Беженец из Мариуполя: украинские военные расстреляли раненого ребёнка
Силовые структуры
В ДНР полным ходом разогревают "Авдеевский котёл"
ВВС РФ использовали бомбардировщики Ту-22М3 для атаки войск ВСУ в Мариуполе
Силовые структуры
ВВС РФ использовали бомбардировщики Ту-22М3 для атаки войск ВСУ в Мариуполе
Последние материалы
Беженцы бывают разные: как их сортируют в странах Запада
Кедми: американцы дважды выиграют после отказа Европы от газа из России
"Диванный воин" из США приехал на Украину убивать русских, но сбежал через 3 дня
Гражданин США бросил всё и приехал спасать русских в Донбассе
Дипломатическая атака на РФ в ООН: в бой бросается Лихтенштейн
Фанатики-нацисты будут расстреливать желающих сдаться солдат ВСУ
Зеленский насчитал 3 тысячи убитых солдат ВСУ за время спецоперации
The Times: британские спецназовцы обучают бойцов на Украине
Подземный город, рассчитанный на ядерный удар: почему затянулся штурм Азовстали
Страстная пятница в Иерусалиме превратилась в "кровавую"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников