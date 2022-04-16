Беженцы бывают разные: как их сортируют в странах Запада

Страны Запада, которые во всю силу лёгких кричат о поддержке Украины и активно продают ей оружие (часто залежавшееся на складах), как оказалось, вовсе не хотят помогать реально реальным людям, предоставляя им кров, еду и социальные гарантии.

Америка

Власти США объявили, что украинским беженцам выдана 41 тысяча разрешений на въезд в страну. По факту на 12 апреля принято лишь 12 человек из тех, кто ждал решения на мексиканской границе.

Остальные - те, кто приехал в Штаты по приглашению и так называемые нелегалы. Их, кстати, обещают легализовать.

Откуда они берутся, учитывая строгость правил въезда в США? Этим вопросом задаются и простые американцы, которые не очень-то хотят видеть у себя "в гостях" беженцев из Украины.

"Есть много европейских стран, больше подходящих (даже в силу географии) для украинцев. Мы не должны тащить в Штаты каждого человека из стран третьего мира. Для США будет куда дешевле, если мы окажем им помощь в странах Восточной Европы, — цитируют СМИ некую Karen McKim. — Как и у нас, в Канаде, среди них будет множество мужчин призывного возраста. Куча нацистских татуировок, а работать не хотят. Образованные и трудолюбивые украинцы — это миф".

Великобритания

В планы Лондона много беженцев тоже не вписывается. По официальным данным, в Туманный Альбион прибыли 3200 человек, хотя о готовности принять и разместить украинцев заявили более 200 тысяч британцев. Что неудивительно, ведь правительство обещало за это неплохо платить.

Причём это обещание не распространяется на беженцев из Африки и ближневосточных стран, включая Афганистан, откуда британские военные вывезли бродячих собак, но забыли забрать афганцев-переводчиков.

И пока что-то ничего не слышно, попадут ли украинцы в число "счастливчиков", которых Даунинг-стрит будет переправлять в солнечную Руанду, невзирая на жуткую дороговизну проекта по такому "переселению".

Как сказал один британский парламентарий, "дешевле всех беженцев заселить в отель Ритц, чем отправить их в Руанду".

Кстати, в Лондоне ещё не полностью отказались от плана по отправке беженцев на голые скалы острова Св. Елены.

Польша

Варшава рапортует о гостеприимстве поляков по отношению к украинцам: и вещи дают, и кормят, и жильём обеспечивают.

А вот иракцам в Польше очень несладко: почти год эти беженцы живут в лагерях по 25 человек в комнатах с решетками на окнах. И конца этому нет, ибо "не до них сейчас".

"Поведение польских властей носит признаки расизма и лицемерия. Польша должна с одинаковой осторожностью относиться как к людям, прибывающим из Украины, так и к людям из других стран, которые пересекают ее границы в поисках безопасности", — говорит следователь Amnesty International Елена Сесар.

Украинцам рады. Но не везде

В Эстонии вице-председатель партии EKRE и член эстонского парламента Март Хельме обвинил украинских беженцев в распространении венерических болезней и резком скачке проституции.

В Чехии и Словакии говорят, что украинские беженцы привезли с собой туберкулез, ВИЧ и половую распущенность.

В Словакии в ужасе владельцы отелей: у них туристический сезон на носу, а "временные жильцы с паспортами Незалежной" выезжать никуда не намерены.

Но всё равно именно эти страны покорно принимают потоки украинских беженцев, большинство из которых - крепкие парни призывного возраста, укутанные в жовто-блакитные полотнища.

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