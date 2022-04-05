Сотни украинских беженцев застряли в Мексике, ожидая разрешения на въезд в США

Сотни украинских беженцев, мечтавших попасть в Америку, застряли в Мексике, ожидая разрешения на въезд в США.

Как сообщает Reuters, людей разместили в спортивном центре в северном городе Тихуана, который был переоборудован во временное убежище.

"Около 400 украинцев, 30% из которых — дети, прибыли в Тихуану в субботу и воскресенье после въезда в страну через аэропорты в Канкуне и Мехико, — сказал информагентству Энрике Лусеро, директор по миграционным вопросам Тихуаны. — Они присоединились к растущему числу украинцев, которые убежали от войны в своей родной стране и забились в импровизированные лагеря возле международного порта въезда, который соединяет Тихуану с Калифорнией".

По словам Лусеро, на утро понедельника в мексиканском лагере временного размещения живут 1700 украинцев. И "пополнение" прибывает почти ежедневно.

Увеличение числа украинцев в Тихуане происходит по мере того, как официальные лица США решают, что с ними делать, так как в стране ещё действуют коронавирусные ограничения. При этом погранслужба США "наращивает персонал и ресурсы на юго-западной границе". Зачем — не объясняют.

Мексиканец Лусеро выразил надежду, что американские чиновники ускорят прием украинских мигрантов, напомнив, что президент США Джо Байден заявил в конце марта, что Соединенные Штаты примут до 100 000 украинцев для переселения в страну.

Его оптимизма не разделяют в самих Штатах те, кто занимается проблемой беженцев. Есть мнение, что украинских беженцев может ждать судьба беженцев афганских.