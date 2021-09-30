"Девушка за 50 евро": в Испании разместили "меню с русскими проститутками"

Представители испанской ассоциации "Новая жизнь", которая занимается защитой женщин от жестокости, принесли извинения за свою рекламную кампанию. На автобусных остановках в Кантабрии распространили так называемое "меню с русскими проститутками".

На баннерах рассказывалось о "Меню дня", где в качестве "пищи" значились русская девушка и наркотики. Стоимость такого комплекта - 50 евро. "Основное блюдо" состояло из вымышленных женщин в возрасте до 35 лет с указанием русских имён.

Адвокат Олег Губарев отметил, что после такой рекламы нужно предпринять юридические действия, передаёт РИА Новости. Когда русская диаспора в Испании возмутилась происходящим, ассоциация "Новая жизнь" начала ликвидировать баннеры.

"Мы очень сожалеем, что задели чувства. Мы абсолютно не намеревались кого-то обидеть", — заявила представитель "Новой жизни" Лурдес Хименес.

Добавим, что размещение плакатов было приурочено к Международному дню против сексуальной эксплуатации, который ежегодно отмечается 23 сентября.

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