Подразделения ДНР взяли под контроль телецентр в Мариуполе, заявили в Народной милиции республики.
" Телецентр г. Мариуполь взят под контроль ДНР", — сообщает Telegram-канал ведомства.
По информации НМ ДНР, состояние техники на телецентре уже предварительно оценено связистами республики. Сообщается, что объект посетил министр связи ДНР Игорь Халепа. Он сообщил о планах властей ДНР по запуску цифрового телевидения и трансляции российских и местных каналов.
"Ещё немного и Мариупольская вышка начнёт вещать не только на весь юг Республики, но и на территорию Запорожской области", — говорится в сообщении.
Согласно информации штаба территориальной обороны ДНР, в настоящее время Мариуполь находится под полным оперативным контролем бойцов республики и российских военных.
Также сообщается, что на 22 апреля силы ДНР взяли под контроль 167 населённых пунктов Донецкой области.
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