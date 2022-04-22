В ДНР заявили о взятии под контроль телецентра в Мариуполе

Подразделения ДНР взяли под контроль телецентр в Мариуполе, заявили в Народной милиции республики.

" Телецентр г. Мариуполь взят под контроль ДНР", — сообщает Telegram-канал ведомства.

По информации НМ ДНР, состояние техники на телецентре уже предварительно оценено связистами республики. Сообщается, что объект посетил министр связи ДНР Игорь Халепа. Он сообщил о планах властей ДНР по запуску цифрового телевидения и трансляции российских и местных каналов.

"Ещё немного и Мариупольская вышка начнёт вещать не только на весь юг Республики, но и на территорию Запорожской области", — говорится в сообщении.

Согласно информации штаба территориальной обороны ДНР, в настоящее время Мариуполь находится под полным оперативным контролем бойцов республики и российских военных.

Также сообщается, что на 22 апреля силы ДНР взяли под контроль 167 населённых пунктов Донецкой области.