Эрдоган заявил, что ситуация на Украине доказала значимость Турции для ЕС

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что текущая ситуация на Украине показала значимость Турции для всего Евросоюза. Об этом президент страны сказал в ходе своего выступления перед однопартийцами.

Он отметил, что значимость Турции связана с посредничеством, которое страна оказывает в сложившемся конфликте. Эрдоган также подчеркнул, что этот статус страны — результат стараний.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс сказал, что собирается с визитом в Турцию, чтобы там встретиться с Эрдоганом и обсудить возможность переговоров России и Украины по гуманитарным вопросам.