Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что текущая ситуация на Украине показала значимость Турции для всего Евросоюза. Об этом президент страны сказал в ходе своего выступления перед однопартийцами.
Он отметил, что значимость Турции связана с посредничеством, которое страна оказывает в сложившемся конфликте. Эрдоган также подчеркнул, что этот статус страны — результат стараний.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс сказал, что собирается с визитом в Турцию, чтобы там встретиться с Эрдоганом и обсудить возможность переговоров России и Украины по гуманитарным вопросам.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.