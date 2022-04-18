Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что предложил России и Украине провести встречу, посвящённую гуманитарным вопросам.
По его словам, он попросил обе стороны договориться по поводу переговоров под эгидой ООН виртуально или лично. Гриффитс подчеркнул, что Россия и Украина могут затронуть темы мониторинга за прекращением огня, безопасного прохода и других гуманитарных приоритетов.
Он также добавил, что собирается с визитом в Турцию, чтобы там встретиться с турецким лидером и обсудить некоторые из этих идей.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что врио главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Карим Атасси подтвердил лживость заявлений по поводу того, что граждан Украины якобы силой увозят в Россию.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.