В ООН предложили России и Украине встречу по гуманитарным вопросам

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что предложил России и Украине провести встречу, посвящённую гуманитарным вопросам.

По его словам, он попросил обе стороны договориться по поводу переговоров под эгидой ООН виртуально или лично. Гриффитс подчеркнул, что Россия и Украина могут затронуть темы мониторинга за прекращением огня, безопасного прохода и других гуманитарных приоритетов.

Он также добавил, что собирается с визитом в Турцию, чтобы там встретиться с турецким лидером и обсудить некоторые из этих идей.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что врио главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Карим Атасси подтвердил лживость заявлений по поводу того, что граждан Украины якобы силой увозят в Россию.