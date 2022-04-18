Япония и Швейцария пообещали ужесточить санкции против России

Глава правительства Японии Фумио Кисида и лидер Швейцарии Иньяцио Кассис в результате переговоров в Токио решили продолжить оказывать санкционное давление на Москву из-за военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. Также политики обратили внимание на необходимость единения мировой общественности.

"Лидеры договорились продолжать жёсткие санкционные меры против РФ", — заявили в эфире канала NHK.

Вместе с этим Кисида и Кассис обсудили военную активность КНДР. По информации представителя Токио, политики решили работать над проблемами северокорейских ракет и похищения граждан Японии.

Ранее специалист в области энергетики Иван Новески назвал последствия отказа Чехии от российских углеводородов. Как объяснил эксперт, из-за такого решения властей в стране начнётся продовольственный кризис.