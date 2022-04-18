Глава правительства Японии Фумио Кисида и лидер Швейцарии Иньяцио Кассис в результате переговоров в Токио решили продолжить оказывать санкционное давление на Москву из-за военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. Также политики обратили внимание на необходимость единения мировой общественности.
"Лидеры договорились продолжать жёсткие санкционные меры против РФ", — заявили в эфире канала NHK.
Вместе с этим Кисида и Кассис обсудили военную активность КНДР. По информации представителя Токио, политики решили работать над проблемами северокорейских ракет и похищения граждан Японии.
Ранее специалист в области энергетики Иван Новески назвал последствия отказа Чехии от российских углеводородов. Как объяснил эксперт, из-за такого решения властей в стране начнётся продовольственный кризис.
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