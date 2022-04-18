Чешский эксперт: без газа из России нам просто нечего будет есть

Эксперт по энергетике из Чехии Иван Новески рассказал о том, какие последствия для его страны будет иметь поспешный отказ от поставок российских энергоносителей. Да и не поспешный тоже.

По его словам, "при остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на сто процентов зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут". Иван Новески считает, что вполне вероятно, что "их сочтут счастливчиками", поскольку "может прийти день, когда живые позавидуют мёртвым". Эксперт полагает, что ещё до зимы "большая часть пока работающей промышленности остановится".

"Безработица в Чехии побьёт рекорды. Большая часть чешской промышленности не способна обойтись без технологического природного газа. Без природного газа также нельзя произвести удобрения, а без удобрений не будет урожая, а без урожая нечего будет есть. В буквальном смысле!" — заявил Иван Новески в интервью изданию Parlamentní listy.

По его словам, тот, кто утверждает, что Чехия может одним махом отказаться от российского газа, — либо сумасшедший, либо преступник. Эксперт отметил, что других источников газа у страны сейчас нет и в ближайшие несколько лет не будет.

Что касается надежды на поставки сжиженного природного газа, то зависимость от СПГ может привести к тому, что нынешние и без того высокие цены на природный газ потребителям покажутся низкими и "станут приятным воспоминанием", полагает Иван Новески.

Стоит напомнить, что ранее о сильной зависимости от поставок российских энергоносителей заявлял канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, отказаться от поставок газа из России Чехия сможет только через несколько лет.

Канцлер оценил зависимость от российского газа в 80%. И такая же ситуация, по его мнению, в Германии. Промышленность и домохозяйства нуждаются в российском газе, подчеркнул Нехаммер.

"Мы пробуем делать всё, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно. Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа", — заявил австрийский канцлер. Он относится к числу тех европейских политиков, которые полагают, что быстрый отказ от импорта газа из России окажется для Европы более болезненным, нежели для Российской Федерации.

Напомним, на прошлой неделе австрийский канцлер посетил российскую столицу. Одной из тем его переговоров с президентом России, по некоторым данным, были как раз поставки природного газа и порядок оплаты за них.

Россия, как известно, предлагает недружественным государствам платить в рублях. Австрия, которая присоединилась к санкциям, относится к числу таких государств.

Стоит заметить, что в понедельник, 18 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вряд ли будет обнародована информация о том, сколько стран согласились или отказались от оплаты за российский газ в рублях.

"Такая информация вряд ли подлежит публикации. Занимаются этим наши профильные ведомства, и профильный вице-премьер Новак, он об этом только в конце прошлой недели рассказывал, и, конечно, в первую очередь "Газпром" со своими визави, с покупателями", — сказал Песков.

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