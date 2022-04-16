В Триполи, столице Ливии, появились вооруженные колонны бронетехники, принадлежность которых точно не известна. Об этом сообщает эмиратский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники в самом городе.
Как утверждают журналисты, колонны вошли в город с южного и западного направления. Скорее всего, они пришли из городов Эз-Завия и Зинтан. О том, кому подчиняются эти подразделения, точной информации нет.
В 2020 стороны конфликта в Ливии заключили перемирие и договорились об образовании коалиционного временного правительства. Однако процесс мирного урегулирования начал затрудняться на протяжении последних полутора лет.
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