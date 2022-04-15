В Белграде проходит протестная акция «Не от моего имени» в поддержку РФ

В центре Белгорода проходит массовая протестная акция "Не от моего имени". Название связано с голосованием за выход России из Совета по правам человека ООН, на котором Сербия проголосовала положительно.

В прошлом месяце в Сербии прошли две акции в поддержку России. Организаторами акции "Не от моего имени" выступили Дамняна Кнежевича "Народный патруль" и Младена Обрадовича "Образ".

Корреспондент РИА Новости сообщает, что в 19:00 по местному времени в центре сербской столицы, через дорогу от резиденции президента, собрались сотни сербов. В руках у них плакаты, флаги РФ и Сербии, майки с символикой спецоперации РФ "Z", а из колонок звучит русская музыка.

"После такого голосования на Генеральной Ассамблее ООН сербы недовольны, молчат. Надеюсь, это молчание услышат и власти страны", — заявил активист и журналист Миодраг Заркович.

Сам президент Сербии Александр Вучич признался, что республика так проголосовала из-за давления Запада и угроз в отношении поставок нефти. В Кремле отметили, что все страны, которые занимают сбалансированную позицию по поводу вопроса членства РФ в СПЧ ООН, подвергаются давлению.