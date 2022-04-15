Зеленский не отреагировал на обращение жены Медведчука

Оксана Марченко, жена задержанного лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не ответил на её обращение с просьбой освободить мужа.

На пресс-конференции с журналистами, которая проходила в Москве, она подчеркнула: украинский лидер не намерен соглашаться на законные требования по соблюдению прав человека.

"Никакой реакции на моё обращение я пока, к сожалению, не получила. Наверное, я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского, который не прислушивается к диалогу. А куда уж сейчас отвечать на мои просьбы, законные требования соблюдать права человека?" — высказалась Марченко.

Она добавила, что Зеленский — "сам себе закон", поэтому не идёт на конструктивный разговор с другими людьми.

Ранее Марченко потребовала, чтобы глава Украины немедленно выпустил на свободу её мужа, которого задержала Служба безопасности страны.