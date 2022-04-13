Супруга Медведчука обратилась к Зеленскому с просьбой немедленно освободить мужа

Жена оппозиционного депутата Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко обратилась к главе украинского государства Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно освободить супруга из-под стражи, которого незаконно удерживает Служба безопасности Украины.

"Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир, диалог, согласие на Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно", — сообщила она в своем видеообращении к Зеленскому.

Марченко убеждена, что ее супруга преследуют по политическим мотивам несмотря на законы Украины и нормы международного права.

"Его жизнь должна быть в безопасности. Я жду от вас ответа", — резюмировала жена депутата.

Ранее сообщалось, что находящийся под домашним арестом на Украине Медведчук арестован СБУ. Чуть позже — в ночном видеообращении — президент страны предложил обменять его на находящихся в плену "украинских парней", не уточнив, на кого конкретно.