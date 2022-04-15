Экономист Дудчак: Украина не дождётся 7 млрд долларов от Евросоюза

Экономист, политолог Александр Дудчак прокомментировал Pravda. Ru требование президента Украины Владимира Зеленского к Еврокомиссии о предоставлении стране семи миллиардов долларов в месяц на социальные нужды.

"Я думаю, что Зеленский говорил о своих нуждах. Вот как раз ему, наверное, 7 миллиардов и не хватает. Судьба украинцев его не особо-то волнует. Если бы их судьба ему была небезразлична, то действия киевского руководства были бы совершенно иными. Но они абсолютно несамостоятельны в своих действиях и выполняют чужую волю", — заявил Дудчак.

Политолог выразил уверенность, что Евросоюз не даст Зеленскому такую сумму.

"Никто ему этих денег не даст. Требовать от Украины уже ничего особо не надо, поскольку Киев и так всё исполняет по щелчку из Лондона и Вашингтона. Процесс навязывания Украине неподъёмных долгов и переформатирование её экономической системы завершено", — отметил собеседник издания.

По словам Дудчака, финансовая поддержка Украины ложится на налогоплательщиков западных стран.

"Запад настаивает на том, что Украина должна выплатить в ближайшие три месяца 5 миллиардов долларов долга. Даже если она не будет способна платить, долги будут перекладываться на другие долги. Не будут расплачиваться — нестрашно. Заплатили уже налогоплательщики западных стран", — подчеркнул экономист.

Ранее Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере семи миллиардов долларов на покрытие социальных выплат и зарплат.