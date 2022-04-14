Депутат Верховной рады, лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что страны Запада обязаны списать все долги Украины, а вместо кредитов предоставить безвозмездную финансовую помощь.
"Я считаю, что срочно нужно начать правильный, разумный процесс переговоров о реструктуризации украинского внешнего долга, а что касается международных организаций — МВФ, Всемирного банка — о списании этих долгов", — цитирует депутата ВР агентство ТАСС.
"Я уверена в том, что сегодня каждая страна, если будут правильно проведены переговоры, может давать не кредиты Украине, а давать непосредственную помощь, как и мировые финансовые организации", — отметила Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" добавила, что замороженные в результате санкций на Западе российские активы необходимо забрать, призвав украинскую власть в срочном порядке организовать юридическую политическую и дипломатическую работу.
Ранее сообщалось, что МВФ позволит Киеву нарушить график платежей по задолженностям, однако списывать долги Украине "сочувствующий" Запад не собирается. По официальному графику Международного Валютного Фонда, за 2 месяца Киев должен был перевести в США 541 368 363 доллара.
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