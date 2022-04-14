Германия рассчитывает на присоединение Сербии к санкциям против России

Посол Германии в Сербии Томас Шиб заявил, что Евросоюз ожидает от Сербии присоединения к санкциям против России.

"Всё в руках Сербии, процесс евроинтеграции задуман таким образом, что чем больше страны-кандидаты проводят реформы, тем быстрее они движутся к членству [в ЕС]. Германия поддерживает Сербию на этом пути. Чем быстрее Сербия присоединится к совместной внешней и политике безопасности [ЕС], тем быстрее она продвинется на пути к ЕС, и тут мы Сербию полностью поддерживаем", — приводит слова Шиба телеканал N1.

Шиб добавил, что каждая страна должна "подчеркнуть" исходящую от России агрессию на Украине. Чем скорее страны объединятся против России в этом конфликте, тем скорее "агрессор" поймёт, что он не прав.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины и находится на её стороне в этом конфликте, но выступать против России с санкциями не будет. Вучич также отмечал, что считает и Россию, и Украину "братскими" странами и готов оказать Украине гуманитарную помощь.