Svenska Dagbladet: в конце июня Швеция подаст заявку на вступление в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон планирует подать заявку на вступление страны в Североатлантический альянс на саммите НАТО, который пройдёт 29-30 июня в Мадриде, сообщает The Local Sweden, ссылаясь на шведскую газету Svenska Dagbladet.

В мае состоится заседание руководства правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции, на котором может быть принято решение о членстве страны в НАТО.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине граничащие с РФ европейские страны обеспокоились собственной безопасностью и начали вести переговоры о вступлении в Североатлантический альянс.

Ранее в британская газета Times сообщала, что летом 2022 года Швеция и Финляндия станут членами НАТО. При этом депутат Госдумы Дмитрий Белик предупредил, что НАТО будет использовать территории этих стран для размещения своего вооружения, и Россия будет вынуждена отвечать, что повлечет за собой разрушение дипломатических отношений.