Министр обороны Турции рассказал о кораблях для эвакуации из Мариуполя

Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция предприняла все меры, чтобы как можно скорее эвакуировать жителей Мариуполя.

"Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий", — приводит слова Акара Yeni Şafak.

Министр также отметил, что Турция находится в постоянном контакте с Россией и Украиной. Последней, по заявлениям министерства обороны, Турция поставляет гуманитарную помощь и регулярно эвакуирует людей.

Ранее стало известно, что Турция неофициально поставляет оружие на Украину, в том числе тяжелую технику.