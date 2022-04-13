Пентагон обвинил Китай и Россию в сговоре против американских спутников

Министерство обороны США обвинило Китай и Россию в сговоре и разработке оружия против американских спутников.

"У Китая есть несколько наземных лазерных систем разной мощности, чтобы мешать работе, ускорять поломки, а также повреждать спутники. В том числе, речь идет о повреждении сенсоров спутников. К середине 2020-х годов у Китая могут появиться системы большей мощности, несущие угрозу и неоптическим элементам", - приводит слова ведомства издание Bloomberg.

США крайне трепетно относится к своим спутникам и не упускает случая обвинить Россию и Китай в международном сговоре для атаки американских спутников. В 2018 году министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон рассказала о том, что спутники США очень уязвимы и не имею достаточной защиты от внешних воздействий, таких, как военные лазеры или иные угрозы военного характера, сообщало издание Washington Free Beacon.

На данный момент Китай стал одной из основных держав, которая не ввела санкции против России.