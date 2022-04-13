Боррель: ЕС не способствует распространению военных действий на Украине

Евросоюз "не продвигает" распространение военных действий на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС пытается сдержать военные действия на Украине " в пространственном измерении", чтобы они не затронули другие страны. Также предпринимаются шаги для предотвращения использования на Украине "более смертоносного оружия.

"Мы прилагаем большие дипломатические усилия", — цитирует Борреля ТАСС.

По словам главы европейской дипломатии, необходимо постараться, чтобы добиться скорейшего завершения конфликта на Украине. При этом Боррель отметил, что ЕС оказывает Киеву поддержку "в военном отношении".

"Мы помогаем Украине в военном отношении… Если европейские лидеры говорят, что Украина защищает европейские ценности,… поступать иначе было бы лицемерием", — сказал дипломат.

Ранее Боррель заявил, что ситуация на Украине должна разрешиться силовым путём, а также призвал европейские страны предоставить Киеву вооружения.