Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что врио главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Карим Атасси подтвердил лживость заявлений по поводу того, что граждан Украины якобы силой увозят в Россию.
Москалькова уточнила, что её встреча с Атасси произошла 12 апреля в Доме прав человека.
"Он [Атасси] опроверг распространяемую киевским режимом фейковую информацию о, якобы, насильственной депортации людей на территорию России", — отметила Москалькова в своем Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала, что Атасси посетил пункты временного размещения беженцев из Украины, и высоко оценил работу с эвакуированными гражданами из соседней страны.
В завершении Москалькова добавила, что они с Атасси договорились работать вместе.
24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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