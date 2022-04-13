В ООН подтвердили, что насильная депортация украинцев в РФ – фейк

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что врио главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Карим Атасси подтвердил лживость заявлений по поводу того, что граждан Украины якобы силой увозят в Россию.

Москалькова уточнила, что её встреча с Атасси произошла 12 апреля в Доме прав человека.

"Он [Атасси] опроверг распространяемую киевским режимом фейковую информацию о, якобы, насильственной депортации людей на территорию России", — отметила Москалькова в своем Telegram-канале.

Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала, что Атасси посетил пункты временного размещения беженцев из Украины, и высоко оценил работу с эвакуированными гражданами из соседней страны.

В завершении Москалькова добавила, что они с Атасси договорились работать вместе.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.