Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время посещения пункта временного размещения лиц с Донбасса и Украины проинформировала, что Киев и Москва провели обмен военнопленными по формуле 86 на 86.
"Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся", — сообщила она в ходе посещения пункта временного размещения лиц с Донбасса и Украины.
По словам омбудсмена, изначально в список пленных были включены сотрудники Росатома, но Украина их вычеркнула.
В то же время, в настоящее время с украинской стороной проходят переговоры о возвращении 90 дальнобойщиков, которые до этого времени пребывают на Украине.
Что касается моряков, находящихся в плену, по словам Москальковой, они пока вынуждены остаться на территории украинского государства.
Ранее Киев и Москва провели обмен пленными в формате 10 на 10, что также подтвердила омбудсмен.
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