86 российских военных вернулись домой: Москалькова подтвердила обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время посещения пункта временного размещения лиц с Донбасса и Украины проинформировала, что Киев и Москва провели обмен военнопленными по формуле 86 на 86.

"Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся", — сообщила она в ходе посещения пункта временного размещения лиц с Донбасса и Украины.

По словам омбудсмена, изначально в список пленных были включены сотрудники Росатома, но Украина их вычеркнула.

В то же время, в настоящее время с украинской стороной проходят переговоры о возвращении 90 дальнобойщиков, которые до этого времени пребывают на Украине.

Что касается моряков, находящихся в плену, по словам Москальковой, они пока вынуждены остаться на территории украинского государства.

Ранее Киев и Москва провели обмен пленными в формате 10 на 10, что также подтвердила омбудсмен.