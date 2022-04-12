Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились и отправились на космодром Восточный.

Посещение предполагает вертолётную экскурсию, в рамках которой главы двух государств проконтролируют ход строительства, проведут беседу с работниками объекта.

Кроме того, Путин и Лукашенко также намерены обсудить вопросы двухсторонних отношений и провести пресс-конференцию.

Отмечается, что посещение лидерами космодрома приурочено ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уникальными отношения белорусского лидера и президента России. Пресс-секретарь главы РФ отметил, что Лукашенко и Путин всегда стремятся к продолжению дружеского диалога. Однако, по его словам, бывают ситуации, когда каждый из них жёстко отстаивает в ходе переговоров интересы своей страны.