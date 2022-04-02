Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уникальными отношения белорусского лидера Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.
В интервью телеканалу "Беларусь 1" пресс-секретарь главы РФ отметил, что Лукашенко и Путин всегда стремятся к продолжению дружеского диалога. Однако, по его словам, бывают ситуации, когда каждый из них жёстко отстаивает в ходе переговоров интересы своей страны.
"Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом", — подчеркнул Песков.
Он также выразил уверенность в том, что за происходящее на Украине у Лукашенко "сердце болит" не меньше, чем у Путина. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: лидеры России и Белоруссии отлично друг друга понимают.
"Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, очень жёстко, потому что всё-таки есть интересы Белоруссии и интересы России", — заключил государственный деятель.
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