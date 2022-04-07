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Автор Елена Ивченко

Сейм Польши предложил избить палками депутата, усомнившегося в видео из Бучи

Мир

В Сейме Польши предложили избить депутата Януша Корвина-Микке палками за то, что он поставил под сомнение правдивость видео, которое было снято в украинском городе Буче про убийство мирных жителей якобы российскими военными.

Сейм Польши предложил избить палками депутата, усомнившегося в видео из Бучи

"Просто дать по морде Янушу Корвину-Микке за то, что он делает. Ещё бить таких людей палкой. Вот так надо бороться с такими гнидами, которые тем самым подрывают всё, что происходит в Украине, подрывают польский государственный смысл", — заявил депутат от правящей партии "Право и справедливость" Пётр Калета.

Ранее американский военный аналитик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что люди в городе Буча погибли от рук военных Украины. У военнослужащих России были хорошие отношения с местным населением.

В свою очередь, политолог, политаналитик МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов убежден, что сейчас Западом ведётся активная информационная война против России, в которой Брюссель и Вашингтон пользуются всеми доступными методами.

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Автор: Елена Ивченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша
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