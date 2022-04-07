С начала проведения специальной военной операции России на Украине в ФРГ зарегистрировано 383 противоправных деяния в отношении граждан российского происхождения.
"В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия. Для нас ясно: мы защищаем всех людей в нашей стране", — сообщила глава германского Министерства внутренних дел Нэнси Фезер в интервью изданию Funke.
Министр добавила, что касательно выходцев из Украины зафиксирован 181 случай подобных преступлений.
Отмечается, что ранее Фезер призвала прекратить "травлю" людей из-за их российского происхождения и языка.
В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок поддержала позицию министра внутренних дел о прекращении дискриминации граждан России и Беларуси, которые проживают на территории немецкого государства.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.