МВД ФРГ: в стране зафиксировано более 380 преступлений в отношении россиян

С начала проведения специальной военной операции России на Украине в ФРГ зарегистрировано 383 противоправных деяния в отношении граждан российского происхождения.

"В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия. Для нас ясно: мы защищаем всех людей в нашей стране", — сообщила глава германского Министерства внутренних дел Нэнси Фезер в интервью изданию Funke.

Министр добавила, что касательно выходцев из Украины зафиксирован 181 случай подобных преступлений.

Отмечается, что ранее Фезер призвала прекратить "травлю" людей из-за их российского происхождения и языка.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок поддержала позицию министра внутренних дел о прекращении дискриминации граждан России и Беларуси, которые проживают на территории немецкого государства.