Политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский считает, что украинский президент Владимир Зеленский пригласил экс-канцера ФРГ Ангелу Меркель и бывшего главу Франции Николя Саркози в Бучу для усиления информационного эффекта от провокации.
По словам специалиста, "сверхмощную" провокацию в населённом пункте могли устроить ВСУ или же военные при помощи западных спецслужб. Как отметил Неменский, теперь для ужесточения провокации Зеленскому понадобились "политические пенсионеры" в Буче.
"Как я понимаю, Зеленский посчитал, что так называемые "политические пенсионеры", сохраняющие большой авторитет, как раз и могут стать теми лицами, приезд которых и осуждение России могут очень способствовать информационному эффекту от провокации", — отметил политолог в интервью изданию "Свободная пресса".
Он также подчеркнул: современные западные лидеры точно не поехали бы на Украину, поэтому Зеленский не стал "подставлять их под откровенный фейк".
Ранее глава Украины обвинил российских военных в убийстве мирного населения Бучи. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как на дороге лежат тела погибших. Однако в Минобороны РФ заявили, что видео из Бучи — это очередная провокация Киева.
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