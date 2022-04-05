Политолог: Зеленский пригласил Саркози и Меркель в Бучу для усиления провокации

Политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский считает, что украинский президент Владимир Зеленский пригласил экс-канцера ФРГ Ангелу Меркель и бывшего главу Франции Николя Саркози в Бучу для усиления информационного эффекта от провокации.

По словам специалиста, "сверхмощную" провокацию в населённом пункте могли устроить ВСУ или же военные при помощи западных спецслужб. Как отметил Неменский, теперь для ужесточения провокации Зеленскому понадобились "политические пенсионеры" в Буче.

"Как я понимаю, Зеленский посчитал, что так называемые "политические пенсионеры", сохраняющие большой авторитет, как раз и могут стать теми лицами, приезд которых и осуждение России могут очень способствовать информационному эффекту от провокации", — отметил политолог в интервью изданию "Свободная пресса".

Он также подчеркнул: современные западные лидеры точно не поехали бы на Украину, поэтому Зеленский не стал "подставлять их под откровенный фейк".

Ранее глава Украины обвинил российских военных в убийстве мирного населения Бучи. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как на дороге лежат тела погибших. Однако в Минобороны РФ заявили, что видео из Бучи — это очередная провокация Киева.