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Автор Светлана Нерадовская

Британия отказала России в проведении заседания СБ ООН по делу о Буче

Мир

Великобритания отказала России в требовании провести заседание СБ ООН по произошедшему в городе Буча на Украине. Несмотря на это, РФ продолжает настаивать на проведении Совета Безопасности ООН по этому делу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британия отказала России в проведении заседания СБ ООН по делу о Буче

"Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в подачи украинских СМИ в Интернете было распространено видео, показывающее большое количество лежащих на земле погибших мирных жителей в городе Буча Киевской области. Пользователи Сети усомнились в подлинности съёмки, увидев в нём много нестыковок: отсутствие крови возле тел, движения рук и ног, которые совершали "убитые", воскрешение одного из "трупов" после того, как выполняющая съёмку машина проехала мимо.

В Минобороны опровергли заявления Киева о причастности российской армии к преступлениям, которые ей приписывают и которые она не совершала. В ведомстве подчеркнули, что за время пребывания российских военных в Буче от их рук там не пострадал ни один мирный житель. В Минобороны добавили, что российские войска оставили Бучу 30 марта, а жилые кварталы города подвергались постоянным обстрелам со стороны ВСУ.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина совбез оон мария захарова великобритания
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