Общественник из Германии рассказал об акциях в поддержку России

По словам немецкого общественного деятеля, главы партии Die neue Mitte и эксперта по коммуникациям Кристофа Хёрстеля, он вместе с сотнями единомышленников старается перевернуть представление о России и её гражданах, насаждаемое западными СМИ, проводя большую общественную работу и устраивая масштабные акции.

Хёрстель рассказал РИА Новости, что старается донести до своих соотечественников правдивые факты о спецоперации РФ на Украине, распространяя листовки с реальным описанием происходящего в зоне украинского конфликта. Он добавил, что на каждой из них есть QR-код, ведущий на сайт с активными ссылками на разъясняющие источники. Активист поделился планами проведения и более масштабных мероприятий в виде пролёта самолётов в растяжками-лозунгами "Дружба с Россией", а также "Запустить "Северный поток-2" сейчас".

По мнению Хёрстеля, набирающая обороты русофобия из-за событий на Украине может привести к печальным последствиям.

"Мы имеем очень интересную ситуацию, в которой по факту российского президента выставляют ответственным в развязывании вооружённого конфликта на Украине, называют диктатором, агрессором. Ложь, которую рассказывают немцам о России, невообразима. Между тем, я должен сказать, что недостоверная информация распространяется намеренно, и люди начинают ненавидеть русских. Мы видим, что в ходе вооружённого конфликта на Украине пытаются выставить русских с невыгодной стороны. Однако киевская армия действует так, что правительство Украины должно предстать перед международным уголовным судом в Гааге. Меня очень беспокоит такое откровенно ложное изложение западными СМИ", — поделился Хёрстель.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.