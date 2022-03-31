Постпред Гатилов: Германия тоже проводила на Украине опасные биоэксперименты

Россия располагает документами, подтверждающими проведение Германией на Украине собственных военно-биологических экспериментов. Об этом проинформировал постпред РФ в женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы", — сказал Гатилов в своём выступлении на пленарном заседании Конференции по разоружению, с которым можно ознакомиться на сайте МИД РФ.

Как пояснил Гатилов, Германия проводила на Украине исследования смертельных заболеваний, в числе которых он назвал конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

"Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения", — предупредил политический деятель.