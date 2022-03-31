В Китае планируют создать "ракетный поезд", который смог бы курсировать по стране на высоких скоростях, затрудняющих его отслеживание и уничтожение.
Об этом рассказала The Times.
По версии издания, планы создания так называемого поезда судного дня — это сигнал о том, что Пекин, который сейчас занимается модернизацией своей армии, готовится осваивать принципиально новые стратегии ведения войны.
Однако, как отмечают опрошенные The Times военспецы, железнодорожная инфраструктура КНР с её разветвлённой сетью путей, протяжённость которых составляет порядка 40 тысяч км, отлично подходит для реализации идеи "ядерного состава".
Кстати, как показывают спутниковые снимки, в отдалённом регионе Синьцзян китайцы, в течение последних лет планомерно увеличивающие ядерный потенциал своей страны, уже построили "новый стартовый комплекс площадью около 800 квадратных километров".
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