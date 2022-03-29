Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров убеждён в том, что российско-украинские переговоры в Турции не принесут ощутимого результата.
По его словам, российским военнослужащим необходимо закончить спецоперацию по демилитаризации Украины и "уничтожить националистов". Об этом политик сообщил в своём Telegram-канале.
"Думаю, от переговоров, которые проходят в Турции, никакого толку не будет. Считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов", — отметил Кадыров.
По его мнению, лишь после достижения этих целей стоит думать, какие шаги предпринимать дальше.
Ранее сообщалось, что российская делегация приехала на место переговоров с украинской стороной. Они запланированы во дворце Долмабахче в Стамбуле. На площадку также приезжал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Президент провёл короткую трёхстороннюю встречу перед началом диалога.
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Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.