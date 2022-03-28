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Автор Светлана Нерадовская

Власти Украины хотят наградить компании, которые ушли с российского рынка

Мир

Согласно заявлению Андрея Ермака, главы офиса украинского президента, киевские власти собираются наградить иностранные компании, которые уже ушли с российского рынка или вот-вот его покинут.

Власти Украины хотят наградить компании, которые ушли с российского рынка

"Я анонсировал появление новой награды — "Отличие мира", которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России, и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся", — написал Ермак в своём Telegram-канале.

По убеждению украинского чиновника, киевские власти и весь остальной мир испытывают уважение к компаниям, прекратившим свою деятельность на рынке РФ.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов проинформировал, что компании, заявившие о приостановке своей работы на российском рынке, будут проверены Генпрокуратурой РФ.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. После начала спецоперации Запад ввёл и продолжает вводить против РФ многочисленные санкции, а многие иностранные компании заявили о своём уходе с российского рынка.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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