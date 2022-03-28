Япония ужесточит закон о валюте, чтобы не допустить лазеек в санкциях против РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида завил, что намерен ужесточить валютное законодательство из-за санкций против России. По его словам, это необходимо, чтобы исключить лазейки в работе с ограничениями против Москвы.

Как подчеркнул Кисида, речь идёт о валютном рынке, в том числе и в сегменте криптовалюты.

"В ходе текущей парламентской сессии мы намерены подготовить поправки в закон об иностранной валюте, чтобы предотвратить уклонение от санкций, в том числе посредством транзакций в криптовалюте", — сказал Кисида в ходе дебатов.

Как подчеркнул политик, банки требуют от контрагента подтверждения, что российская структура не находится под санкциями, однако, это не касается фирм, работающих с криптовалютой.