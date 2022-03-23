Офис Зеленского обвинил российских военных в угоне 11 автобусов

По данным украинского правительства, колонна из 11 пустых автобусов, направлявшаяся в сторону Мариуполя, чтобы "спасти бегущих украинцев", была захвачена российскими войсками.

"Русские отвезли автобусы вместе с нашими водителями и несколькими работниками экстренных служб в неизвестное место", — сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, уточнив, что автобусы "были захвачены на российском контрольно-пропускном пункте за пределами Мангуша, примерно в 15 километрах к западу от Мариуполя".

При этом чиновница не в очередной раз заявила, что в Мариуполе "100 000 человек остаются без воды и доступа к лекарствам", "забыв" рассказать о том, как участники нацбатальонов не выпускают мирных жителей из осаждённого города, прикрываясь ими. Равно как и не сообщила, что единственный способ покинуть сейчас Мариуполь — умудриться добраться через кордоны нацистов к гумкоридорам, организованным российскими военными.