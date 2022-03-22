В МИД РФ обрушились на США из-за затягивания ликвидации химического оружия

Замруководителя МИД России Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон всё ещё не избавился от запасов химического оружия. Как подчеркнул политик, Штаты специально замедляют эту процедуру.

Хоть и американские власти заверили, что в Европе нет подобного оружия, оно присутствует в США, отметил дипломат. По его словам, у Вашингтона много ресурсов для ликвидации опасности.

"Мы неоднократно подчёркивали, что нам непонятно, по какой причине США настолько медленно, в режиме искусственной затяжки ведут уничтожение своего химического арсенала", — сказал Рябков в ходе мероприятия с парламентариями от "Единой России".

Также замглавы МИД РФ напомнил, что Россия выполнила данные условия. Под контролем мирового сообщества Москва уничтожила химоружие в 2017 году, заключил политик.

Ранее Рябков отреагировал на подозрения Штатов в планах РФ атаковать Украину с использованием биологического и химического оружия. Как подчеркнул дипломат, подобные заявления являются дезинформацией.