La Repubblica: жители итальянской Пизы выступили против отправки оружия Киеву

Жители итальянского города Пиза вместе с сотрудниками местного аэропорта вышли на протест, организованный против отправки на Украину оружия.

Как пишет издание La Repubblica, участники протеста считают, что новые поставки вооружения еще сильнее будут разжигать конфликт. Члены местного профсоюза пояснили, что протестуют как против непосредственной отправки оружия для Киева, так и против того, чтобы в военных действиях были задействованы сотрудники аэропорта и государственные служащие.

Протестующие также возмущены тем, что оружие отправляется на Украину под видом гуманитарной помощи, а для его транспортировки используется гражданская авиация.

Протест в Пизе поддержали и в Риме, где также выступили против поставок оружия в зону украинского конфликта и участия итальянцев в действиях НАТО.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.