Global Times объяснила, зачем США затягивают кризис на Украине

США и их союзники по Североатлантическому альянсу заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, чтобы существенно увеличить прибыль западных военно-промышленных корпораций, сообщает китайская газета Global Times.

Автор материала напомнил, что Штатам выгодно продолжать оказывать военную поддержку Украине.

"США и их союзники по НАТО поставляют вооружения, чтобы предотвратить слишком быстрое окончание спецоперации и максимизировать прибыль своих военно-промышленных гигантов", — сказано в статье.

Также журналист подчеркнул: Белый дом сегодня пытается обвинить Китай в поставках вооружений России. Однако Global Times отмечает, что власти КНР сохраняют нейтралитет в этом вопросе. К тому же, поясняет обозреватель издания, военно-промышленный комплекс РФ может обеспечить российскую армию необходимым оружием.

"Кроме того, РФ всё ещё поставляет вооружения своим партнёрам, ей не нужны поставки от других стран", — заключил автор.

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