Жители Донбасса: "Нам не говорили о гумкоридорах, по людям стрелял снайпер"

Жители освобождённых городов в Донбассе, как один заявляют, что никто со стороны украинских властей не оповещал мирное население о гуманитарных коридорах. Кроме того, если люди пытались покинуть своё убежище, начинал стрелять снайпер ВСУ.

Как рассказали мирные жители, снайпер вёл прицельный огонь на поражение по тем, кто пытался вырваться из подвалов и бомбоубежища.

"Первое, о чём говорят: не слышали они ни о каких зелёных коридорах, о том, что Россия их объявляла, со стороны украинской никто об этом не сообщал и вообще об этом не задумывался", — рассказал спецкорр RT с места событий. — Цитирую: "Как только мы пытались выйти из подвалов, чтобы перебежками как-то найти путь отхода, укрытия, начал работать снайпер прицельно, на наших глазах убиты два гражданских".

По рассказам мирных жителей, они находятся в полном шоке, создаётся информационный вакуум и люди просто ждут, когда всё закончится.