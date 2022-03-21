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Автор Игорь Рябов

The Guardian: у Байдена "проклятое президентство" — США преследуют проблемы

Мир

В США связывают рост цен на бензин с "проклятым президентством" Джо Байдена, которое наполнено одними проблемами — сначала была пандемия коронавируса, потом инфляция, после чего вспыхнул конфликт на Украине, а теперь началось стремительное подорожание энергоносителей, пишет The Guardian.

The Guardian: у Байдена "проклятое президентство" — США преследуют проблемы

Авторы материала считают, что из-за ситуации с топливом демократы могут потерять значительную часть поддержки американского общества, поскольку уже в этом году пройдут выборы в палату представителей.

По мнению политолога Ларри Джейкобса, у Байдена "проклятое президентство". Как только он стал лидером страны, в мире разразилась пандемия коронавируса, которая унесла жизни почти одного миллиона американцев. Также Байден допустил скачок инфляции, не сумел разрешить кризис на Украине, а после введения санкций против России США столкнулись со стремительным ростом цен на энергоносители.

При этом журналисты утверждают, что бензин начал дорожать в США ещё до спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, однако Байден переложил вину за это на Россию. Республиканцы обвиняют лидера страны в том, что он не выполнил предвыборные обещания и не исправил свои ошибки. Так, глава государства не продвинулся в реализации плана по переходу на возобновляемые источники энергии. Несмотря на то, что большинство американцев поддерживают позицию Байдена по Украине, избирателей всё больше начинает волновать социально-экономические вопросы. Если президент не исправит ситуацию, то демократы могут потерять большинство в Сенате и Палате представителей.

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Байден откроет "нефтяную кубышку": Что станет с ценой на нефть?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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